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Общество

Nvidia запланировала выпуск новой флагманской видеокарты GeForce RTX 3090 Super

Инсайдеры утверждают, что компания Nvidia готовится презентовать улучшенную версию своей топовой видеокарты GeForce RTX 3090. Какой она будет — знают эксперты портала E-Katalog.

По данным E-Katalog, стоимость GeForce RTX 3090 в интернет-магазинах Казахстана стартует примерно от 1,5 млн тенге — и даже при таких ценниках самая мощная видеокарта на рынке пользуется огромным спросом. Во-первых, она нужна обеспеченным геймерам, желающим наслаждаться текстурами «на максималках» в самых требовательных игровых проектах. Во-вторых, ее покупают профессионалы по работе с графикой: RTX 3090 легко справляется с тяжелыми 3D-проектами и обеспечивает быстрый рендеринг видео в высоких разрешениях. Еще одна доля аудитории — майнеры криптовалюты, прибыль которых напрямую зависит от вычислительной мощности оборудования.

Впрочем, компания Nvidia не собирается почивать на лаврах и планирует уже в этом году обновить линейку 3090, выпустив флагманскую видеокарту RTX 3090 Super. Новая модель получит графический процессор GA102 в максимальной конфигурации, то есть с 10 752 ядрами CUDA (отметим, что GeForce RTX 3090 имеет 10 496 активных ядер). Также в версии Super будут применены модули памяти GDDR6X с максимальной скоростью 21 Гбит/сек. — против 19,5 Гбит/сек. у базовой RTX 3090. На первый взгляд, такие улучшения кажутся незначительными. Однако они сделают RTX 3090 Super первой видеокартой, которой покорится планка пропускной способности памяти 1 ТБ/с — на 7,7% быстрее RTX 3090. Столь мощное устройство наверняка обновит рекорды по игровой производительности и скорости добычи криптовалют.

Еще одной фишкой RTX 3090 Super станет отсутствие интерфейса NVLink. Учитывая, что данного порта нет и у недавней RTX 3080 Ti, вполне возможно, что производитель намерен полностью от него отказаться. Наконец, утверждается, что энергопотребление новой видеокарты составит 450 Вт — почти на 100 Вт больше RTX 3090. Чтобы «прокормить» такого монстра, могут понадобиться дополнительные разъемы для питания.

Выпуск Super-версий младших моделей серии (RTX 3070 и RTX 3080) пока не планируется, так как их улучшенные модификации (RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti) увидели свет лишь три месяца назад.

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