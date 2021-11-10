Видео: Контрабандные сигареты на 16 млн рублей обнаружили таможенники в Псковской области

11:33, 10 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресекли попытку незаконного перемещения через границу ЕАЭС крупной партии сигарет белорусского производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СЗТУ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Псковской области в транспортном средстве обнаружены картонные коробки, в которых находились блоки сигарет, засыпанные товаром «пескоструйная смесь». Всего обнаружено и изъято 150 тысяч пачек белорусских сигарет марки «ФЭСТ» с акцизными марками Белоруссии.

Стоимость выявленной партии табачных изделий превысила 16 миллионов рублей.

Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы лиц по части 3 статьи 30 УК РФ, части 3 статьи 200.2 УК РФ (Покушение на контрабанду табачных изделий, совершенное организованной преступной группой).

По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий задержаны двое граждан РФ, причастных к совершению преступления. Приморским районным судом Санкт-Петербурга в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Часть 3 статья 200.2. УК РФ Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, совершенная в крупном размере. Преступление, квалифицируемое по данной статье, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.