Четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки

11:53, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 962 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 925 случаев COVID-19 (295 — за прошедшие сутки). 52 499 пациентов вылечились от коронавируса, из них 201 — за минувшие сутки.