Псковская гимнастка сфотографировалась в купальнике на фоне Кремля

12:07, 10 ноября 2021, ПАИ

18-летняя воздушная гимнастка, чемпионка России, тренер, студентка ПсковГУ Виолетта Африкантова выполнила спортивный трюк на фоне крепостной стены и на фоне Кремля возле Ольгинской часовни в Пскове. Видео в Instagram собрало за сутки 3 тысячи 123 просмотра и 364 лайка.

Трюки девушка выполнила в спортивном купальнике, на кольце, без страховки. Всего она продемонстрировала 13 упражнений. При этом в видео на фоне играет песня Полины Гагариной «Небо в глазах».

Кроме того, Виолетту Африкантову подвесили на гимнастическом полотне прямо на фоне Псковского кремля и сделали фотографию. Авторы видео рассказали, как создавали ролик: кольцо подвесили над землей с помощью автокрана, который расположился напротив Ольгинской часовни.

«Было совсем не страшно и не холодно. Все было под контролем. Я была уверена в трюках и подвесе», – рассказала Виолетта Африкантова газете «Комсомольская правда - Псков».

Она добавила, что идея для ролика возникла не из-за желания набрать побольше подписчиков и просмотров в сети: «Мы хотели показать свой город через наш вид спорта. У нас мало развита воздушная гимнастика. Таким способом мы хотели показать, что упражнения на кольцах в России выполняют даже в таком небольшом городе, как Псков».