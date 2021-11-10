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Эксперт из Санкт-Петербурга проведет интенсив о социальном проектировании для студентов ПсковГУ

Проектный интенсив для студентов Псковского государственного университета проведет заместитель директора по инновационной деятельности и перспективным проектам Центра профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига Мастеров» Елена Сафина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Онлайн-встреча состоится 13 ноября в рамках Всероссийского молодежного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции».

«Проектное мышление – это картина мира, яркость и глубину красок которой каждый определяет для себя сам,– уверена спикер.– Здесь мало владеть техникой – важно найти свой индивидуальный почерк. В жизни важно уметь находить проектные решения на любой вопрос. На мастер-классе ребята узнают, как раскрыть в себе талант эксперта-проектировщика и развить интерес к его применению, познавая все грани собственного Я. Ведь самое сложное – это понять, чего ты хочешь, все остальное – легко».

Спикер приглашает объединиться тех, кто уже имеет опыт проектного управления, тех, кто готов превратить в реальные действия свои идеи, и тех, кто смело говорит: «Хочу, но пока не знаю как».

По словам Елены Сафиной, лаборатория проектного мышления - не нетворкинг, не проектный офис, не школа социального и бизнес-проектирования. Это коллаборация единомышленников, которые готовы рискнуть воплотить в жизнь важные и нужные решения актуальных задач.

Форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование».

В связи с ограничениями, действующими на территории Псковской области, мероприятие пройдет онлайн. Трансляция будет организована на YouTube-канале и в соцсетях ПсковГУ. Начало в 10.00.

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