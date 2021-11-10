Жителям Псковской области открыли бесплатный доступ к школе «Фоксфорд»

13:39, 10 ноября 2021, ПАИ

Учителя, школьники и родители Псковской области могут воспользоваться единым каталогом онлайн-курсов от ведущих образовательных платформ. Занятия в рамках проекта «Цифровой образовательный контент» доступны с любого устройства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Ученикам 5–11 классов открыт бесплатный доступ к занятиям по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, курсам олимпиадной подготовки, а также к урокам в рамках школьной программы «Фоксфорда». Для входа в систему нужно пройти регистрацию на сайте проекта: учителям — https://educont.ru/teacher, обучающимся и родителям — https://educont.ru. В форме необходимо указать почту, на которую придет письмо от организаторов. По указанной в письме ссылке следует перейти на сайт онлайн-школы «Фоксфорд».

Подробную инструкцию по регистрации для учителей можно изучить здесь, для учеников и родителей — здесь.

Обучаться на платформе можно как самостоятельно, так и под контролем учителя. В этом случае преподаватель будет видеть успехи и в случае необходимости корректировать знания.

Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».