Около миллиарда срезов цветов провезли через границу в Псковской области

14:27, 10 ноября 2021, ПАИ

За 10 месяцев 2021 года через границу в Псковской области провезли 956 млн срезов цветов. Об этом заявил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.

По его словам, специалисты Россельхознадзора исследуют все цветы на наличие карантинных объектов.

Кроме того, Олег Емцев отметил, что за 10 месяцев через границу в Псковской области провезли также более 150 тысяч тонн продукции животного происхождения, из них — 13 тысяч тонн мяса и 11 тысяч тонн молочной продукции.

«В основном мясная продукция поступает из стран Евросоюза, но происхождение продукции — Латинская Америка», - добавил спикер.