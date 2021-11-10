Почти 800 кошек и собак вывезли из России через псковские пункты пропуска

14:36, 10 ноября 2021, ПАИ

790 кошек и собак вывезли из России через границу в Псковской области в этом году. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.

Ввезли в страну через псковские пограничные пункты 280 кошек и собак. Олег Емцев отметил, что на животных нужно оформлять специальные ветеринарные документы, делать перед поездкой прививки.

Заявку на перемещение питомца можно отправить через онлайн-сервис, это сократит время оформления документов в пункте пропуска. «Правила касаются собак и кошек», - уточнил эксперт.

Для экзотических животных установлено больше требований, ведется отдельное оформление на их ввоз и вывоз. «Все живое должно подтверждаться документами», - подчеркнул Олег Емцев. Конкретные требования для конкретных животных есть на сайте Россельхознадзора, также работает горячая линия, где можно уточнить подробности.