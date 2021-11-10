Около 290 тысяч рублей перевела псковичка мошенникам, решив купить акции

14:59, 10 ноября 2021, ПАИ

В Пскове местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

25-летней жительнице областного центра неоднократно звонили неизвестные лица, которые выдавали себя за специалистов в сфере интернет-трейдинга. Они предлагали псковичке выгодно инвестировать деньги путем приобретения акций известной компании. В итоге она перевела на указанные ей счета в общей сложности около 290 тысяч рублей. Однако, убедившись, что стала жертвой злоумышленников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.