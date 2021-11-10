В Псковской области заняты 84,5% ковидных коек
В Псковской области заняты 84,5% ковидных коек, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Нагрузка на госпитальный фонд и амбулаторное звено остается достаточно высокой. По состоянию на 10 ноября в регионе госпитализировано 682 человека с COVID-19, из них 618 - с ковид-пневмонией (4 человека находятся на ИВЛ). На кислородной поддержке 575 пациентов, из них 531 - с коронавирусом.
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