COVID-19 и беременность – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

15:36, 10 ноября 2021, ПАИ

О статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией среди беременных и новорожденных, специфике лечения и вакцинации будущих мам в медиацентре ПАИ рассказывают главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк и и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков.