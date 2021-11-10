Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский врач-реаниматолог вакцинировалась на 33-й неделе беременности

10 ноября в Псковской городской поликлинике заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова вакцинировалась от COVID-19 на 33-й неделе беременности, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • В псковской поликлинике вакцинировалась беременная женщина
    Фото: ПАИ
  • В псковской поликлинике вакцинировалась беременная женщина
    Фото: ПАИ
  • В псковской поликлинике вакцинировалась беременная женщина
    Фото: ПАИ
  • В псковской поликлинике вакцинировалась беременная женщина
    Фото: ПАИ
  • В псковской поликлинике вакцинировалась беременная женщина
    Фото: ПАИ
  • В псковской поликлинике вакцинировалась беременная женщина
    Фото: ПАИ

Перед вакцинацией врач померила температуру пациентке, а также измерила давление. Убедившись, что со здоровьем все в порядке и все показатели в норме, женщине сделали прививку от коронавируса. Беременную женщину привили вакциной «Спутник Лайт». 

«К сожалению, мы видим очень много беременных с осложненным течением коронавирусной инфекции, с большим поражением объема легких. Естественно, ребенок, плод страдает на фоне тяжелого состояния матери. Для меня это большой показатель, чтобы не допустить такого с собой. Поэтому я решила привиться, рекомендую всем беременным сделать так же. В этом нет ничего страшного, это делается для того, чтобы обезопасить себя и своего будущего ребенка и не подвергать его рискам», - рассказала после всех процедур Варвара Оконечникова.

Также врач отметила, что вакцина не несет вреда ребенку, и рекомендовала всем привиться для того, чтобы обеспечить свою безопасность и, в первую очередь, безопасность плода.

Варвара Оконечникова как врач настоятельно рекомендует после прививки соблюдать все необходимые меры безопасности и не контактировать с больными COVID-19, так как иммунитет первое время после прививки может быть снижен.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция «COVID-19 и беременность», участниками которой стали главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, главный внештатный акушер-гинеколог Оксана Павлюк  и и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков. Новости о статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией среди беременных и новорожденных, о специфике лечения и вакцинации будущих мам читайте здесь. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

10 ноября 2021

24 псковских полицейских стали претендентами конкурса «Народное признание» за последние пять лет

10 ноября 2021

Врачи спасли ребёнка тяжело заболевшей коронавирусом беременной псковички
10 ноября 2021

Псковский врач-реаниматолог вакцинировалась на 33-й неделе беременности

10 ноября 2021

Вакцинация должна стать одним из пунктов подготовки к беременности – псковский гинеколог
10 ноября 2021

Михаил Ведерников: Служба полицейских требует невероятных сил, энергии и самоотдачи
10 ноября 2021

Псковский врач рассказал, как прививка от коронавируса влияет на кормящих женщин
10 ноября 2021

В Псковской области ввели новые ограничения при регистрации брака

10 ноября 2021

Николай Красиков: Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...