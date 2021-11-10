Псковский врач-реаниматолог вакцинировалась на 33-й неделе беременности

16:34, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября в Псковской городской поликлинике заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова вакцинировалась от COVID-19 на 33-й неделе беременности, передает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Перед вакцинацией врач померила температуру пациентке, а также измерила давление. Убедившись, что со здоровьем все в порядке и все показатели в норме, женщине сделали прививку от коронавируса. Беременную женщину привили вакциной «Спутник Лайт».

«К сожалению, мы видим очень много беременных с осложненным течением коронавирусной инфекции, с большим поражением объема легких. Естественно, ребенок, плод страдает на фоне тяжелого состояния матери. Для меня это большой показатель, чтобы не допустить такого с собой. Поэтому я решила привиться, рекомендую всем беременным сделать так же. В этом нет ничего страшного, это делается для того, чтобы обезопасить себя и своего будущего ребенка и не подвергать его рискам», - рассказала после всех процедур Варвара Оконечникова.

Также врач отметила, что вакцина не несет вреда ребенку, и рекомендовала всем привиться для того, чтобы обеспечить свою безопасность и, в первую очередь, безопасность плода.

Варвара Оконечникова как врач настоятельно рекомендует после прививки соблюдать все необходимые меры безопасности и не контактировать с больными COVID-19, так как иммунитет первое время после прививки может быть снижен.

Ранее сообщалось, что 10 ноября в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция «COVID-19 и беременность», участниками которой стали главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, главный внештатный акушер-гинеколог Оксана Павлюк и и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков. Новости о статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией среди беременных и новорожденных, о специфике лечения и вакцинации будущих мам читайте здесь.