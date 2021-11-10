120 беременных псковичек попали в больницу с коронавирусом с начала пандемии
В Псковской области в стационаре с коронавирусом пролечили 120 беременных женщин. Об этом рассказала главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября.
По словам главного врача, первая и вторая волна имели особенности течения коронавируса, в третью волну – были средние течения, а четвёртая волна кардинально отличается от предыдущих.
«Поступают пациентки с быстрым прогрессирующим заболеванием. За 3 месяца выросло количество инфицированных. В сентябре их было 10, в октябре – 16, в ноябре уже 6 пациенток», - добавила Повторейко.
По словам спикера, сроки беременности и возраст не влияют на тяжесть течения болезни.
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