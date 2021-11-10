Беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию – главный акушер-гинеколог Псковской области

15:47, 10 ноября 2021, ПАИ

Беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию, сообщила главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.

«Первые три волны коронавируса - «цветочки» по сравнению с четвёртой, потому что пациентки сразу практически поступают в реанимацию. Очень быстрое, практически молниеносное течение болезни. Возрастает риск возникновения тромбов, гипоксия», - отметила специалист.

«Без акушера-гинеколога мы не имеем права принимать решения. Мы вынуждены практически постоянно быть на связи с коллегами, чтобы сопровождать таких пациенток», - добавила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.