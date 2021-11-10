Беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию – главный акушер-гинеколог Псковской области
Беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию, сообщила главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.
«Первые три волны коронавируса - «цветочки» по сравнению с четвёртой, потому что пациентки сразу практически поступают в реанимацию. Очень быстрое, практически молниеносное течение болезни. Возрастает риск возникновения тромбов, гипоксия», - отметила специалист.
«Без акушера-гинеколога мы не имеем права принимать решения. Мы вынуждены практически постоянно быть на связи с коллегами, чтобы сопровождать таких пациенток», - добавила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.
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