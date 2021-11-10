Николай Красиков: Вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию

15:52, 10 ноября 2021, ПАИ

Вакцина от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию женщин и мужчин. Об этом заявил и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября.

По словам медика, перед планированием беременности сама женщина и её близкое окружение должны быть вакцинированы.

«Самым надёжным барьером является вакцинация. В октябре Минздрав разрешил делать прививку беременным с 22 недель вакциной «Спутник V». Она является абсолютно безопасной для беременных», - отметил Николай Красиков, добавив, что привиться от коронавируса беременные могут в любом пункте вакцинации.