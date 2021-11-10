Беременные псковички с COVID-19 чаще всего рожают раньше срока

15:53, 10 ноября 2021, ПАИ

Беременные псковички с COVID-19 чаще всего рожают раньше срока, отметил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков.

Инфицированные вирусом женщины рожают как все - в Псковском перинатальном центре, однако затем пациенток переводят в инфекционный стационар, ребенок попадает в детскую областную больницу.

«В месяц происходит около 5-6 родов инфицированных. Большая часть детей недоношенные», - добавил Николай Красиков.