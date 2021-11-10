Все умершие от COVID-19 беременные псковички не были вакцинированы

16:02, 10 ноября 2021, ПАИ

Все умершие от COVID-19 беременные псковички не были вакцинированы, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Все умершие от коронавируса беременные пациентки не были вакцинированы. И такая ситуация по всей стране, ситуация очень накаленная. Сейчас всё зависит от коллективного иммунитета», - подчеркнула Повторейко.