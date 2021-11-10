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Общество

Все умершие от COVID-19 беременные псковички не были вакцинированы

Анастасия Повторейко

Все умершие от COVID-19 беременные псковички не были вакцинированы, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Все умершие от коронавируса беременные пациентки не были вакцинированы. И такая ситуация по всей стране, ситуация очень накаленная. Сейчас всё зависит от коллективного иммунитета», - подчеркнула Повторейко.

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