10% беременных женщин сделали прививку от коронавируса в Псковской области

16:03, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области прививку от коронавируса сделали 10% беременных женщин. Об этом сообщил и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября.

Николай Красиков отметил, что процент вакцинированных среди беременных женщин не высокий. В России прививку от COVID-19 сделали 10 тысяч беременных женщин.

«Показатели крайне низкие», - уверен врач.