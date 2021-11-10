10% беременных женщин сделали прививку от коронавируса в Псковской области
В Псковской области прививку от коронавируса сделали 10% беременных женщин. Об этом сообщил и. о. главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 10 ноября.
Николай Красиков отметил, что процент вакцинированных среди беременных женщин не высокий. В России прививку от COVID-19 сделали 10 тысяч беременных женщин.
«Показатели крайне низкие», - уверен врач.
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