Вакцинация должна стать одним из пунктов подготовки к беременности – псковский гинеколог

16:23, 10 ноября 2021, ПАИ

Вакцинация должна стать одним из пунктов подготовки к беременности, заявила главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Риски акушерские, конечно, огромные, послеродовой период протекает с большой осторожностью. Во-первых, возрастает риск преждевременных родов, женщина не кормит, так как ребенка нельзя приложить к груди. В результате счастье материнства нарушено», - констатировала врач.

«Мы, к сожалению, живем с коронавирусом, поэтому должны к нему приспосабливаться. Профилактика одна - вакцинация, поэтому, готовясь к беременности, пожалуйста, вакцинируйтесь и вакцинируйте партнера», - добавила Оксана Павлюк.