Как псковский рыбак поймал «крокодила»-матрешку

17:52, 10 ноября 2021, ПАИ

«Я не верил в свои силы», – 28 минут псковский рыболов боролся со щукой. «От увиденного, от размеров «крокодила» и меня, и батю затрясло – дрожали и руки, и ноги». И даже когда они затащили рыбину в лодку, тряска долго ещё не отпускала. Псковский «крокодил» оказался рыбиной-матрешкой.

Пскович Павел Яковлев родился в деревне Наволок на берегу реки Камёнки, что в Псковском районе. Там он и познал с раннего детства все прелести рыбалки, но со спиннингом познакомился и серьёзно увлёкся лет 10 назад. Много чему Павел научился у отца, Виктора Николаевича, заядлого рыболова. До сих пор они часто рыбачат вместе.

Так и в середине октября получилось – вдвоём отправились за щукой в Раскопельский залив Чудского озера. Рыбалка выдалась на славу и запомнится на всю жизнь. Вот что рассказал об этом дне Павел:

- С самого утра мы с отцом в восточной части залива ловили на одинаковые голубенькие воблеры «Джесси». Часа полтора ни у кого из нас не было ни поклёвки. Я сменил воблер на «Страйк Про» кислотного цвета, и дело наладилось – стала брать щука от 800 до 1300 граммов. Но это у меня, а у отца – ноль поклёвок, ноль поимок. После обеда и даже ближе к вечеру мы перебрались к острову Заячьему. Погода – тепло, на воде гладь зеркальная, ну, совсем не щучья погода. Но на новом месте всё поменялось – у отца стали следовать одна поклёвка за другой (он голубой «Джесси» так и не менял). За один проход от острова до острова батя словил пять щук, из них три – великолепного размера (2500 г, 2200 г, 1900 г). А у меня всё замерло. Когда он поймал ещё одну щуку, терпение моё кончилось и я тоже поставил синенького «Джесси». Батя ещё приговаривал: «Провожая на рыбалку, мама напомнила, что сегодня Покров и нам на озере надо попросить небеса о хорошем улове». «Куда ещё просить, и так улов хорош!» И только я это произнёс, как мой спиннинг резко загнулся и с катушки, под жужжание фрикциона, шнур начал слетать с сумасшедшей скоростью. Я подтянул тормоз, сход шнура замедлился, но не прекратился. Я даже забеспокоился, что сейчас шнур перетрётся об кольца, потому как и катушка, и плетёнка чуть ли не дымились от трения.

Метров тридцать-сорок шнура стянула рыбина за какие-то секунды, прежде чем остановилась. Я начал крутить катушку, пытался подтягивать рыбину, но она ещё два-три раза «забирала» не менее чем по пять метров шнура. И «подтягивать» – это громко сказано, не я её подтягивал, а получалось, что она нас – наша лодка медленно приближалась к рыбе. Но, даже оказавшись над рыбой, мне её было не поднять. Неужели сом подцепился? Сома всегда очень трудно оторвать от дна. В положительном исходе поединка у меня были большие сомнения, но очень хотелось хотя бы увидеть – кто там? Минут через двадцать напряжённого перетягивания каната, наконец-то, рыбина сдвинулась и медленно-медленно всплыла. От увиденного, от размеров «крокодила» и меня, и батю затрясло – дрожали и руки, и ноги. Выброс адреналина у нас обоих был мощнейший. И ещё не известно, у кого сильнее. Увидев громадину, я не поверил ни в свои силы, ни в возможности нашего подсачека – он явно был не для такого «бревна». Мы даже не пытались подводить наш «сачок для бабочек» под эту рыбину – в него даже голова не поместится, а дотронувшись, мы её только напугаем и она, ударив хвостом, скажет «до свидания».

Что делать? Я попросил отца срочно звонить Александру и просить его о помощи – он рыбачил где-то поблизости и у него подсачек посерьёзнее. Но, как оказалось, наш товарищ уже был на берегу и даже лодку разобрал. Пока отец звонил, рыбина ещё раз попыталась уйти под лодку, но чувствовалось, что силы у неё уже не те. И когда я её поднял на поверхность во второй раз, подтащив её вплотную к борту лодки, с трудом надев подсачек на огромную щучью голову, мы в четыре руки затащили её в лодку. Мы одновременно тяжело выдохнули, и, больше ничего не предпринимая, я завёл двигатель и направил лодку к стоянке у «лесопилки».

На берегу вытащили щуку из лодки, положили на траву. У троих рыбаков, рядом собиравшихся к отъезду, без преувеличения, одновременно и надолго отвисли челюсти.

Как я ни волновался, а время борьбы со щукой засёк – 28 минут. Случайно получилось. Отец спросил, сколько времени, было ровно пять часов вечера, и секунд через десять она и клюнула. А когда затащили щуку в лодку и я её сфотографировал, то позже, на изображении, я увидел время снимка: «17 часов 28 минут».

Снасти мои не были какими-то особенными – спиннинг с тестом 5-25 г, длиной 240 см, шнур толщиной 0,16 мм. У отца – всё один к одному. Как-то лет пять назад вместе рыбачили, у меня щука клюёт одна за другой, а у бати – ни одной поклёвки. И вроде бы всё одинаковое – и воблеры, и катушки, и шнуры, вот только спиннинг у него был другой, с более грубым тестом. Вот в том и оказалось дело. Купил и ему такой же спиннинг, и теперь рыбачим практически одинаково.

Это самая крупная добыча в моей жизни. Взвесили – трофей потянул на 9 кг 710 г. И ещё интересная деталь – в желудке при разделывании обнаружили язя граммов 600-700 весом, а в желудке язя – мелкую белую рыбёшку. Все к зиме хотели жирку нагулять, но не у всех получилось. Супруга сказала, что мне теперь незачем ездить на рыбалку, предыдущий свой рекорд я побил (5050 г пять лет назад) и крупнее больше я никогда не поймаю. Но с моими планами это не совпадает, ведь отец, хотя это и очень давно было, выловил щуку весом 16 кг. Он рассказывал, как нёс её на спине, а щучий хвост доставал до земли. Так что мне есть к чему стремиться.

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