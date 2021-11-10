В Пскове состоится кейс-соревнование НКО

17:36, 10 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в городе Пскове состоится кейс-соревнование НКО. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

К участию приглашают сотрудников некоммерческого сектора во главе с лидером команды. В рамках соревнований будет возможность проработать конкретную ситуацию и структуру решения определённой проблемы; обменяться опытом и идеями с коллегами; рассмотреть отдельные задачи по управлению организацией и персоналом.

По итогу встречи команды получат дипломы и призы. Призом победителю соревнования станет комплексное сопровождение написания грантовой заявки на Фонд президентских грантов в январе 2022 года.

Прием заявок на кейс-соревнования завершится 22 ноября. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1pJ-oJDP3olWIS3LQDoNpdrBPyXC_dmft6ptoj2U3NyI/viewform?edit_requested=true.