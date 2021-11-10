17-летний пскович сломал табуретку об голову сверстника
В Пскове подросток подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сверстника, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
30 октября 2021 года подозреваемый находился в компании знакомых в одной из квартир на улице Инженерной в Пскове, где молодежь употребляла спиртные напитки. Поссорившись с одним из гостей, подозреваемый схватил табурет и сломал его об голову потерпевшего.
Врачи диагностировали у пострадавшего телесное повреждение в виде черепно-мозговой травмы, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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