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Происшествия

17-летний пскович сломал табуретку об голову сверстника

В Пскове подросток подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сверстника, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

30 октября 2021 года подозреваемый находился в компании знакомых в одной из квартир на улице Инженерной в Пскове, где молодежь употребляла спиртные напитки. Поссорившись с одним из гостей, подозреваемый схватил табурет и сломал его об голову потерпевшего.

Врачи диагностировали у пострадавшего телесное повреждение в виде черепно-мозговой травмы, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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