Остатки крепости, которые считали утерянными, обнаружили псковские археологи в Гдовском районе

18:26, 10 ноября 2021, ПАИ

Псковские археологи работают рядом с местом, где в 1242 году случилось Ледовое побоище – в селе Кобылье Городище Гдовского района. В результате раскопок обнаружили остатки стены древней крепости, которые считали утраченными, сообщили в газете «АиФ-Псков».

Начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов рассказал в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» о том, что археологи работают на участке, по которому в перспективе будут проложены коммуникации к храму, и совпадение места раскопа с местом, где проходила стена древней крепости – совершенно случайно.

Крепость была воздвигнута на берегу Чудского озера в 1462 году. Это оборонительное сооружение было необходимо для защиты экономических интересов Псковской земли. В 1480 годах крепость сгорела во время нападения немцев. После этого случая крепость восстановлена не была, а в летописи говорится, как уточняет Михайлов, что в 1510 году эти места пустовали.

Для археологов это стало очень важным открытием, так как многие думали о том, что все остатки крепости уже давно утрачены. На данный момент археологам удалось раскопать 16 метров стены, которые представляют из себя полосу угля и фрагменты нижнего венца внутренней части стены. Михайлов предположил, что форма оборонительной крепости – трапециевидная.

