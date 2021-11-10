В деревне Беседино Шелковской волости завершен ремонт братского захоронения

20:36, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября в деревне Беседино Шелковской волости завершен ремонт братского захоронения, сообщила газета «Наш путь».



Итоги ремонта на братском захоронении принимала комиссия в составе заместителя главы администрации Великолукского района по социальной политике Елены Демьянчук, советника главы района Александра Смирнова, главы Шелковской волости Любови Богатыревой и представителей подрядчика.

В ходе работ по благоустройству захоронения были установлены новые мемориальные плиты, произведена облицовка памятника гранитной плиткой, уложена брусчатка, покрашено ограждение, спилены и вывезены аварийные деревья. Работы выполнялись силами ООО «Велагромаш» под руководством Артура Голышкина.



Отметим, что в следующем, 2022 году, работы по благоустройству братских захоронений и воинских мемориалов на территории Великолукского района будут продолжены.



Братское захоронение в деревне Беседино стало четвертым, отремонтированным нынешней осенью, до этого работы были произведены на захоронениях в деревнях Борки Пореченской волости, Личково Лычевской волости и Сидоровщина Переслегинской волости.