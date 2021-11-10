Пскович сядет в тюрьму за кражу инструментов и кассет для бритья

21:38, 10 ноября 2021, ПАИ

Жителя Пскова приговорили к году лишения свободы в колонии за кражу инструментов и кассет для бритья, об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В июне этого года 27-летний пскович шесть дней крал в одном из гипермаркетов. Сумма причиненного ущерба составила более 83 тысяч рублей.

Суд принял во внимание все смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Приговор не вступил в законную силу.