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Общество

Всемирный день качества отмечается сегодня

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого дня является Европейская организация качества (ЕОК)  при поддержке Организации Объединенных Наций, сообщает calend.ru.

Всемирный день качества был утвержден в 1989 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. 

В России вопросами качества продукции и защитой прав потребителей занимаются территориальные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления, общественные объединения потребителей.

По данным этих организаций, самыми распространенными являются жалобы на качество промышленных товаров (обувь, одежда, товары бытового назначения, сотовые телефоны), продовольственных товаров, предоставление услуг (установка окон и дверей по заказу потребителя, производство мебели).

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