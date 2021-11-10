Переводчик в Пскове может получать до 110 тысяч рублей

09:13, 11 ноября 2021, ПАИ

Переводчик в Пскове может получать до 110 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в SuperJob.

В октябре сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Переводчик» в компаниях сферы логистики. На высокий доход могут претендовать специалисты с высшим лингвистическим образованием, знанием нескольких иностранных языков и опытом синхронного перевода. Конкурентным преимуществом может стать готовность к командировкам. Зарплатный максимум для переводчика в Москве составляет 200 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. рублей.

В Пскове среднерыночная зарплата в данной отрасли составляет 50 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до одного года и с неполным высшим лингвистическим образованием, знанием делового этикета и иностранного языка на свободном уровне зарабатывают от 28 до 33 тыс. рублей. Переводчики со стажем от одного года и опытом перевода технической документации могут получать от 33 до 40 тыс. рублей. Специалист с опытом последовательного устного перевода, знанием второго иностранного на свободном уровне, высшим образованием и стажем от двух лет может получать от 40 до 55 тыс. рублей, а специалист со стажем от трех лет, устным переводчиком и опытом синхронного перевода может зарабатывать от 55 до 110 тыс. рублей.

Также составлен среднестатистический портрет соискателя в городе. Это люди в среднем возрасте 36 лет, в 65% − женщины. 89% из кандидатов имеют высшее образование, 47% готовы к переезду, 54% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4 года.