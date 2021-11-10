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Экономика

В Псковской области появились новые участки для жилой застройки

В Псковской области появились новые земельные участки для жилой застройки, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росреестра по региону.

В октябре в ведомстве прошло заседание оперативного штаба по проведению анализа эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. Эксперты приняли решение о расширении границ вовлечения новых земель, которые возможно использовать под строительство. В результате в перечень дополнительно включили участки общей площадью 12,4 га, расположенные на территории Дновского, Новоржевского, Новосокольнического и Усвятского районов.

На данный момент в регионе в перечень земельных участков и территорий, потенциально возможных для использования под жилищное строительство, включены сведения о 6 земельных участках (площадью 57,3 га) и 41 территории (площадью 1054,7 га). Подробные сведения о них размещены на публичной кадастровой карте.

Свободные земельные участки расположены на территории Пскова, Великих Лук, а также Островского, Печорского, Плюсского, Гдовского, Псковского (Борисовичи), Пыталовского, Пустошкинского, Локнянского, Порховского, Опочецкого, Дновского, Новоржевского, Новосокольнического и Усвятского районов.

«Управление Росреестра продолжает работу совместно с региональными органами власти по выявлению таких участков, чтобы застройщики и граждане могли оценить и в режиме онлайн выбрать подходящие для строительства жилья земли», - отметила руководитель регионального ведомства Олеся Ребеко.

Через сервис «Публичная кадастровая карта» поступило 26 обращений от заинтересованных лиц. Один из жителей Псковской области, воспользовавшись порталом, нашел подходящий участок. Он взял его в аренду, и Управление Росреестра внесло запись о регистрации права аренды в Единый государственный реестр недвижимости.

Для просмотра участков под жилую застройку в Псковской области на сайте публичной кадастровой карты нужно выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку - 60:* (без пробелов). Чтобы отправить сообщение о своей заинтересованности использовать территорию, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне соответствующего объекта.

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