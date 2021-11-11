Более 626 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:40, 11 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 020 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 626 253, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 61 220 человек, 52 692 пациента выздоровело, 962 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.