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Культура

Видео: «Смерть Тарелкина» на биеннале театрального искусства в Москве

Псковский театр драмы выпустил видео о показе спектакля «Смерть Тарелкина» режиссера Хуго Эрикссена на сцене Московского ТЮЗа в рамках биеннале театрального искусства в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль псковского театра вошел в конкурсную программу V Фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Показ прошел в начале ноября при аншлаге.

«Смерть Тарелкина» — новый спектакль Псковского театра драмы по пьесе Александра Сухово-Кобылина, его премьера состоялась в мае этого года. Создатель спектакля — ученик прославленного Римаса Туминаса, молодой московский режиссер Хуго Эрикссен. В Москве в роли Расплюева впервые вышел на сцену сам Хуго Эрикссен.

 Фестиваль «Уроки режиссуры» проходит в Москве с 24 сентября по 13 декабря 2021 года. В конкурсную программу биеннале «Уроки режиссуры» вошло 13 спектаклей молодых режиссеров. На главных театральных площадках Москвы представляют свои спектакли театры Санкт-Петербурга, Казани, Канска, Петрозаводска, Новосибирска, Владимира и Москвы. В состав жюри вошли известные театральные режиссеры Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Адольф Шапиро, Евгений Каменькович, Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Семён Спивак.

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