Водку и джин пытался украсть пскович из магазина на Труда

10:40, 11 ноября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

10 ноября в 19:03 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку водки и бутылку джина.

По факту хищения проводится проверка.