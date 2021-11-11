Более 228 млн человек в мире вылечились от COVID-19

10:42, 11 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 11 ноября в мире зарегистрировано 252 196 594 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 089 444 человека. Количество выздоровевших – 228 255 702.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 647 745. В этой стране от коронавируса умерло 780 236 человек, выздоровело – 37 701 765.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 911 713 человек, 7 654 161 пациент выздоровел, 250 454 – умерло.