Псковичей приглашают на службу в ОМОН
В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), врача медицинской части, кинолога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники должны быть не старше 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8 8112) 62-05-69, 66-61-12.
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