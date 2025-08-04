В 62% псковских компаниях установлены камеры видеонаблюдения
В 62 % компаниях в Пскове установлены камеры видеонаблюдения. Таковы результаты опроса, проведённого с 25 июня по 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.
К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 31 % – позитивно, у 42 % их наличие не вызывает раздражения. При этом женщины чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно, а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.
Негативно оценивают офисный видеоконтроль 22 % опрошенных псковичей, вынужденных трудиться под камерами.
Ранее жители Пскова ответили, в чём лучше хранить сбережения. Подробнее об этом читайте здесь.
Также сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.