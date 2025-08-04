Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В 62% псковских компаниях установлены камеры видеонаблюдения

В 62 % компаниях в Пскове установлены камеры видеонаблюдения. Таковы результаты опроса, проведённого с 25 июня по 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

К камерам на работе большинство офисных сотрудников относится с пониманием: 31 % – позитивно, у 42 % их наличие не вызывает раздражения. При этом женщины чаще мужчин воспринимают наличие видеонаблюдения спокойно, а среди представителей сильного пола больше как положительных, так и отрицательных отзывов.

Негативно оценивают офисный видеоконтроль 22 % опрошенных псковичей, вынужденных трудиться под камерами.

Ранее жители Пскова ответили, в чём лучше хранить сбережения. Подробнее об этом читайте здесь.

Также сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Опасный пастернак: покос участка закончился для псковича ожогами
04 августа 2025

Соцфонд увеличил страховые пенсии псковичей
04 августа 2025

Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
04 августа 2025

Дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 5 августа
04 августа 2025

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартует под Псковом сегодня
04 августа 2025

Псковичи рассказали, что им мешает быть здоровыми
04 августа 2025

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты
04 августа 2025

Какой будет погода на Северо-Западе на этой неделе, рассказали синоптики

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...