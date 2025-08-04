44% псковичей не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса – опрос

08:17, 04 августа 2025, ПАИ

Насколько жители СЗФО, в том числе Псковской области, довольны продолжительностью отпуска и успевают ли этим летом полноценно отдохнуть от работы, выяснили аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Так, 44 % опрошенных псковичей считают положенные дни отдыха в этом году для себя недостаточными. Это немного выше среднего по России: в целом по стране недовольны продолжительностью отпуска 43 % опрошенных работников. В то же время 55 % псковичей довольны текущей продолжительностью отпуска, а 1 % даже готовы его сократить, отмечается по результатам опроса.

Женщины чаще жалуются на нехватку отпускных дней (47 % против 39 % у мужчин). Разница прослеживается и в возрастных группах. Так, молодые работники в возрасте от 18 до 24 лет чаще других отмечают, что отпуск слишком короткий – так считают 49 % респондентов. Среди представителей старшего поколения (от 55 лет) таких лишь 36 %.

В профессиональном разрезе чаще других страдают от нехватки отпуска IT-специалисты: почти 53 % из них заявили, что отдыха слишком мало – это самый высокий показатель среди всех профессий. Немногим меньше неудовлетворённых среди фармацевтов и медиков – 50 %.

При этом нарушение спокойствия в отпуске – тоже характерный симптом для многих работников. Так, 58 % респондентов признались, что работают во время отпуска. Из них 7 % делают это всегда, 10 % – часто, 20 % – иногда, а также 21 % – редко, но всё же сталкиваются с рабочими задачами, находясь в отпуске. Никогда не прикасаются к работе во время отдыха лишь 42 % опрошенных псковичей.

Среди лидеров по работе в отпуске – топ-менеджеры: 34 % из них всегда трудятся, даже находясь на отдыхе. Также часто продолжают работать специалисты в сфере закупок (33 %) и маркетологи (30 %).

Ранее сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

Также сообщалось, что псковичи считают работу охранников и бухгалтеров самой скучной. Подробнее об этом читайте здесь.