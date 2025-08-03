Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об улице Карбышева в Пскове рассказал глава города

В 1964 году на территории микрорайона Лопатино в Пскове были объединены три дороги – Мало-Лопатинский проезд, Луковский проезд и Луковская дорога – под общим названием «улица Карбышева». Этот адрес носит имя великого героя и легендарного генерала Дмитрия Карбышева, сообщается в Telegram-канале главы Пскова Бориса Елкина.

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Дмитрий Карбышев – участник пяти войн: Русско-японской, Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и, наконец, Великой Отечественной войны. Последние месяцы войны он провёл в окрестностях западных границ СССР, сражаясь у города Гродно. Несмотря на тяжёлое ранение и контузию, герой пытался прорваться из окружения, но попал в руки нацистов.

В плену фашисты многократно предлагали Карбышеву сотрудничество, но он стойко отказался предать Родину. Находясь в концлагере Маутхаузен, он стал одним из организаторов сопротивления узников. В феврале 1945 года Дмитрия Михайловича подвергли жестокой казни, обливая ледяной водой в мороз. В момент мучительной смерти ему было 65 лет, но дух героя не сломался. Его последние слова «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!» стали символом несгибаемой воли и патриотизма, отметил глава города.

«Сегодня улица Карбышева олицетворяет пример бесстрашия и чести, воплощённый в человеке, жизнь которого стала образцом стойкости и мужества для многих поколений россиян!» – добавил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2025

Жители Новоржевского округа отметили День деревни в Орше и Баруте
03 августа 2025

Об улице Карбышева в Пскове рассказал глава города
03 августа 2025

В Куньинском районе из-за дождей раньше срока собирают урожай картофеля
03 августа 2025

О новых правилах открытия банковских счетов для подростков напомнили псковичам
03 августа 2025

В России предложили перенести длинные выходные с зимы на майские праздники
03 августа 2025

Посёлок Бежаницы отметил 444-летие
03 августа 2025

В России официально появится новый профессиональный праздник
03 августа 2025

В Пскове откроется выставка, посвящённая 150-летию Николая Рериха

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...