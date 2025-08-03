Об улице Карбышева в Пскове рассказал глава города

23:23, 03 августа 2025, ПАИ

В 1964 году на территории микрорайона Лопатино в Пскове были объединены три дороги – Мало-Лопатинский проезд, Луковский проезд и Луковская дорога – под общим названием «улица Карбышева». Этот адрес носит имя великого героя и легендарного генерала Дмитрия Карбышева, сообщается в Telegram-канале главы Пскова Бориса Елкина.

Дмитрий Карбышев – участник пяти войн: Русско-японской, Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и, наконец, Великой Отечественной войны. Последние месяцы войны он провёл в окрестностях западных границ СССР, сражаясь у города Гродно. Несмотря на тяжёлое ранение и контузию, герой пытался прорваться из окружения, но попал в руки нацистов.

В плену фашисты многократно предлагали Карбышеву сотрудничество, но он стойко отказался предать Родину. Находясь в концлагере Маутхаузен, он стал одним из организаторов сопротивления узников. В феврале 1945 года Дмитрия Михайловича подвергли жестокой казни, обливая ледяной водой в мороз. В момент мучительной смерти ему было 65 лет, но дух героя не сломался. Его последние слова «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!» стали символом несгибаемой воли и патриотизма, отметил глава города.

«Сегодня улица Карбышева олицетворяет пример бесстрашия и чести, воплощённый в человеке, жизнь которого стала образцом стойкости и мужества для многих поколений россиян!» – добавил Борис Елкин.