260 контрабандных пачек сигарет в стенке кабины тягача обнаружили на псковской границе

11:39, 11 ноября 2021, ПАИ

В начале ноября этого года 260 контрабандных пачек сигарет белорусского и киргизского производства водитель спрятал в стенке кабины тягача, чтобы провезти через Псковскую границу, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Всего за 2021 год сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с сотрудниками поста было обнаружено 16 тайников с сигаретами, которые пытались провезти в Латвию.

«Водители размещали пачки сигарет в различных технологических полостях как грузовых, так и легковых автомобилей. Объемы незаконно перемещаемых табачных изделий различны: от нескольких десятков до нескольких тысяч пачек. В большинстве случаев злоумышленники незаконно перемещали сигареты белорусского производства», - прокомментировали в ведомстве.

На водителей возбуждены административные дела по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.