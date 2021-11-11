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Общество

Жителей Псковской области предупредили о возможном задвоении платежей за вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» предупредил жителей Псковской области о возможном дублировании платежей через банковское приложение.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, от населения стали поступать обращения, касающиеся повторного выставление счетов при оплате через мобильное приложение, начиная с 9 ноября. В частности, речь идет об Опочецком, Плюсском и Порховском районах.

«Если вы уже оплатили услуги по обращению с ТКО, и вам заново пришло оповещение о выставленной сумме за услугу, оплачивать её не нужно, дабы предотвратить задвоение платежа. Это технический сбой, проблема сейчас решается», - отметили в «Экопроме».

В компании напомнили, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Оплату за услугу по обращению с ТКО необходимо производить своевременно и в полном объеме во избежание образования задолженности.

В случае, если в квитанции указаны неверные данные (о количестве зарегистрированных, например), можно обратиться в Центр обслуживания клиентов по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков) и 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки) или написать на почту: ro_pskov@mehuborka.ru

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