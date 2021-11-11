До конца года в больницы Пскова и Великих Лук поступят два аппарата КТ

11:38, 11 ноября 2021, ПАИ

В Псковскую область поступят две системы рентгеновской компьютерной томографии. Специализированные аппараты — первая поставка из перечня высокотехнологического оборудования, которое будет приобретено на средства, выделенные Правительством РФ из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Согласно заключенному контракту, высокоточные диагностические аппараты поступят в Псковскую городскую поликлинику и Великолукскую межрайонную больницу до конца года. На их приобретение направят около 120 млн рублей.

В настоящее время в помещениях медицинских организаций, где планируется установить системы компьютерной томографии, ведется подготовка к монтажу установок. Кроме того, медики, которые будут работать на данных аппаратах, пройдут переобучение. Так, например, в Великолукской межрайонной больнице КТ будет установлен в хирургическом корпусе, сообщил главный врач учреждения Вячеслав Чурсин. По его словам, приобретение оборудования позволит ускорить диагностику инсультов и других патологий у граждан, а также проводить оперативное обследование пациентов с неподтвержденным COVID-19.

Компьютерная томография является одним из лучших неинвазивных диагностических методов. Высокая разрешающая способность в сочетании с современным программным обеспечением позволяет проводить детальный анализ, визуализирует изменения, размеры которых не превышают даже нескольких миллиметров, что дает возможность обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях.

Всего Псковской области на закупку специализированной аппаратуры и медизделий Правительство РФ выделит порядка 500 млн рублей. Благодаря этому новое медицинское оборудование получат 24 учреждения здравоохранения региона. Среди них Детская областная клиническая больница, областной клинический онкодиспансер, Псковский перинатальный центр и целый ряд муниципальных больниц.