Статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных и новорожденных, специфику лечения и вакцинации будущих мам обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялся брифинг «COVID-19 и беременность».
Для вас мы узнали:
- 120 беременных псковичек попали в больницу с коронавирусом с начала пандемии;
- беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию;
- вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию;
- беременные псковички с COVID-19 чаще всего рожают раньше срока;
- все умершие от COVID-19 беременные псковички не были вакцинированы;
- 10 % беременных женщин сделали прививку от коронавируса в Псковской области;
- заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова вакцинировалась от COVID-19 на 33-й неделе беременности;
- врачи спасли ребёнка тяжело заболевшей коронавирусом беременной псковички.
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