Статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных и новорожденных, специфику лечения и вакцинации будущих мам обсудили в медиацентре ПАИ

11:47, 11 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся брифинг «COVID-19 и беременность».

Для вас мы узнали:

120 беременных псковичек попали в больницу с коронавирусом с начала пандемии; беременные псковички с коронавирусом практически сразу попадают в реанимацию; вакцина от COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию; беременные псковички с COVID-19 чаще всего рожают раньше срока; все умершие от COVID-19 беременные псковички не были вакцинированы; 10 % беременных женщин сделали прививку от коронавируса в Псковской области; заведующая отделением реанимации в Псковской областной инфекционной больнице Варвара Оконечникова вакцинировалась от COVID-19 на 33-й неделе беременности; врачи спасли ребёнка тяжело заболевшей коронавирусом беременной псковички.

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