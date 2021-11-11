Три дня осталось до конца приема заявок на участие в географическом диктанте ПсковГУ
Псковский государственный университет приглашает всех желающих принять участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая пройдет 14 ноября. В этом году диктант состоится в дистанционном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Чтобы стать участником акции, необходимо до 13 ноября пройти регистрацию по этой ссылке. Количество мест ограничено.
После 12 ноября все зарегистрировавшиеся получат в ответ персональную ссылку, которая будет действительна только 14 ноября с 12:00 до 13:00.
Ссылка будет содержать:
- индивидуальную анкету;
- видео с приветственным словом ведущего акции;
- небольшую виртуальную викторину;
- объяснение правил;
- видеопрезентацию с заданиями диктанта;
- бланк для ответов;
- индивидуальный номер*.
*Индивидуальный номер (тридцатизначный код) – это пароль, который позволит участникам вернуться к выполнению заданий диктанта в случае обрыва связи.
Режим работы площадки проведения географического диктанта в дистанционном формате:
- До 13 ноября – регистрация участников;
- С 12 по 14 ноября – отправка ссылки на написание диктанта всем зарегистрированным участникам;
- 14 ноября – участие в диктанте в онлайн-режиме с использованием полученной ссылки;
- С 15 по 25 ноября – рассылка свидетельств участника диктанта.