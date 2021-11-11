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Общество

Три дня осталось до конца приема заявок на участие в географическом диктанте ПсковГУ

Псковский государственный университет приглашает всех желающих принять участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая пройдет 14 ноября. В этом году диктант состоится в дистанционном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 13 ноября пройти регистрацию по этой ссылке. Количество мест ограничено.

После 12 ноября все зарегистрировавшиеся получат в ответ персональную ссылку, которая будет действительна только 14 ноября с 12:00 до 13:00.

Ссылка будет содержать:

  • индивидуальную анкету;
  • видео с приветственным словом ведущего акции;
  • небольшую виртуальную викторину;
  • объяснение правил;
  • видеопрезентацию с заданиями диктанта;
  • бланк для ответов;
  • индивидуальный номер*.

*Индивидуальный номер (тридцатизначный код) – это пароль, который позволит участникам вернуться к выполнению заданий диктанта в случае обрыва связи.

Режим работы площадки проведения географического диктанта в дистанционном формате:

  • До 13 ноября – регистрация участников;
  • С 12 по 14 ноября – отправка ссылки на написание диктанта всем зарегистрированным участникам;
  • 14 ноября – участие в диктанте в онлайн-режиме с использованием полученной ссылки;
  • С 15 по 25 ноября – рассылка свидетельств участника диктанта.
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