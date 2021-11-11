Три дня осталось до конца приема заявок на участие в географическом диктанте ПсковГУ

11:55, 11 ноября 2021, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает всех желающих принять участие в международной просветительской акции «Географический диктант», которая пройдет 14 ноября. В этом году диктант состоится в дистанционном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 13 ноября пройти регистрацию по этой ссылке. Количество мест ограничено.

После 12 ноября все зарегистрировавшиеся получат в ответ персональную ссылку, которая будет действительна только 14 ноября с 12:00 до 13:00.

Ссылка будет содержать:

индивидуальную анкету;

видео с приветственным словом ведущего акции;

небольшую виртуальную викторину;

объяснение правил;

видеопрезентацию с заданиями диктанта;

бланк для ответов;

индивидуальный номер*.

*Индивидуальный номер (тридцатизначный код) – это пароль, который позволит участникам вернуться к выполнению заданий диктанта в случае обрыва связи.

Режим работы площадки проведения географического диктанта в дистанционном формате: