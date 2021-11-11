Более 40 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:55, 11 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 40 759 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 ноября в стране зафиксировано 1 237 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 33 156 человек.

Всего по состоянию на 11 ноября в России выявлено 8 952 472 случая заболевания коронавирусом, 7 687 317 человек выздоровело, 251 691 – умер.