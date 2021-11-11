Регоператор поблагодарил псковичку за сообщение о несанкционированной свалке

15:11, 11 ноября 2021, ПАИ

Псковичка Светлана Ильина получит фирменную сумку-шоппер за сообщение о несанкционированной свалке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Неравнодушная женщина написала в компанию о том, что на перекрестке улиц Герцена и Первомайской в Пскове выгрузили целую машину мусора на землю рядом с контейнерной площадкой, «мол, мехуборка уберет». Регоператор пояснил, что данная площадка является муниципальной и вывоз несанкционированной свалки будет осуществлен за счет бюджета города Пскова.

«Предполагаем, что бюджет города можно было бы потратить и на более нужные цели. Машина, выгрузившая мусор, принадлежит юридическому лицу - одной из управляющих компаний Пскова», - отметили в «Экопроме» и поблагодарили Светлану Ильину за присланные фотографии, проявленное неравнодушие и борьбу за экологию в городе.

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв лично вручит ей фирменный презент.

«Если вы стали свидетелем подобного рода нарушений, присылайте фотографии и видео в наши соцсети», - обратились к псковичам в «Экопроме».