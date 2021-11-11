17 и 24 ноября отменяются пригородные поезда Нелидово - Великие Луки и обратно

17:29, 11 ноября 2021, ПАИ

В связи с проведением ремонтных работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной дороги 17 и 24 ноября отменяются пригородные поезда №6803 Нелидово - Великие Луки и №6804 Великие Луки - Нелидово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

РЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данным изменениям. С расписанием можно ознакомиться на информационных стендах АО «МТ ППК» mtppk.ru, Яндекс www.rasp.yandex.ru, ТУ-ТУ tutu.ru.