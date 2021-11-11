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Общество

Псковские предприниматели и самозанятые могут возместить затраты на участие в ярмарках

Часть затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, могут возместить субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физлица, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа проводится в соответствии с постановлением администрации Пскова от 16.07.2015 № 1544.

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях: оплата аренды выставочно-ярмарочных площадей; оплата регистрационного сбора; оплата аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Субсидии предоставляются единовременно, но не более 70% фактически произведенных в 2020 и (или) 2021 годах затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с участием в ярмарках. При этом максимальный размер субсидий составляет 15 тысяч рублей в год в расчете на одного субъекта малого (среднего) предпринимательства – юридическое лицо, либо индивидуального предпринимателя, либо физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Заявки на предоставление субсидий принимаются до 30 ноября 2021 года. Подробную информацию можно найти здесь.

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