Автомобиль съехал в кювет в Великолукском районе

20:47, 11 ноября 2021, ПАИ

На повороте в деревню Переслегино Великолукского района автомобиль Volkswagen Caddy съехал в кювет, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».

За рулём находился 48-летний житель Великолукского района, который выбрал небезопасную скорость, что привело к съезду автомобиля в кювет.



Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района



Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района



Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района



Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района



Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района









Водитель не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Обстоятельства произошедшего уточняются.