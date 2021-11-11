Автомобиль съехал в кювет в Великолукском районе
На повороте в деревню Переслегино Великолукского района автомобиль Volkswagen Caddy съехал в кювет, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».
За рулём находился 48-летний житель Великолукского района, который выбрал небезопасную скорость, что привело к съезду автомобиля в кювет.
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
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Фото: Газета "Наш путь" Великолукского района
Водитель не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники Отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский». Обстоятельства произошедшего уточняются.
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