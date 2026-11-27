Псковича отправят в колонию за покушение на сбыт наркотиков и хранение боеприпасов

16:38, 27 ноября 2026, ПАИ

Псковский городской суд вынес приговор местному жителю, работавшему курьером-закладчиком в интернет-магазине по продаже наркотиков. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы (часть 3 статьи 30, пункты «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ), а также в незаконном хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ).

По данным суда, в конце августа – начале сентября 2025 года мужчина получил координаты тайника с разными видами наркотиков. Запрещённые вещества он забрал в Ленинградской области, чтобы распространять их в Пскове и Псковском районе. Но его задержали сотрудники полиции.

Также суд установил, что мужчина незаконно приобрёл и в течение десяти лет хранил по месту жительства патроны разного калибра – для боевого и спортивно-охотничьего огнестрельного оружия.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили восемь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мобильные телефоны, которые осуждённый использовал при совершении преступления, конфисковали в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.