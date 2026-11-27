Псковича отправили на обязательные работы за крупные долги по алиментам

17:39, 27 ноября 2026, ПАИ

Псковича, задолжавшего своим детям по алиментам, отправили на обязательные работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

32-летний мужчина задолжал двум сыновьям более 650 тысяч рублей.

Как выяснили судебные приставы, он официально не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода. Денег на содержание детей мужчина не перечислял, поэтому его привлекли к административной ответственности. Кроме того, псковича внесли в реестр злостных неплательщиков алиментов, где публикуют сведения о тех, кто уклоняется от содержания собственных детей.

Мировой судья, изучив материалы дела, назначил мужчине 70 часов обязательных работ. Теперь пскович будет убирать листву на улицах и во дворах, приводить в порядок общественные территории. При этом накопившиеся 650 тысяч рублей алиментов он по-прежнему должен выплатить своим детям.

Также судебный пристав предупредил должника: если он не погасит задолженность, в дальнейшем ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ и наказание вплоть до одного года лишения свободы.