В великолукском СИЗО открылась выставка, посвященная Дню Героев Отечества
Ознакомиться с экспозицией, посвященной героизму людей в годы Великой Отечественной войны и приуроченной к памятной дате, смогли все сотрудники СИЗО-2. Мероприятие состоялось в рамках взаимодействия с Великолукским краеведческим музеем, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.
Представленные фотографии рассказывали о материнском подвиге Епистинии Степановой, которая вырастила и потеряла на войне девятерых сыновей. Все материалы дополнены краткими историческими справками.
«Выставка вызвала интерес у сотрудников. Несмотря на служебные дела, люди останавливаются, рассматривают экспозицию, делятся впечатлениями», – отметили в учреждении.
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