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Общество

Эксперт: Употребление трёх приправ продлевает жизнь

Фото Pixabay

Употребление некоторых приправ в пищу может снизить риск развития рака, диабета и других болезней, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Express.

Автор статьи Джессика Ниббс отметила, что куркумин помогает снизить риск развития рака и возрастных заболеваний. Эта приправа увеличивает антиоксидантную активность. У людей, которые в течение месяца употребляли по четыре грамма приправы, на 40% сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.

Далее в списке идёт корица помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление. Исследование показало, что экстракт корицы уменьшает распространение раковых клеток и вызывает их гибель. В борьбе с опухолями также помогает эфирное масло корицы.

Замыкает список полезных приправ шалфей, который помогает улучшить функцию мозга и память, что важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца.

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